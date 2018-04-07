Çayda boğulmayalım

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak adına önce Kasımpaşa'yı İstanbul'da, ardından da Bursa
spor'u Antalya
'da devirerek büyük yol alan Antalyaspor, bugün deplasmanda ligden düşecek ilk takım olmasına kesin gözüyle bakılan K.Karabükspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 9 yenilgi alıp sadece Alanyaspor karşısında galip gelen Ünal Karaman yönetimindeki K. Karabük'te sakatlığı süren Ferhat ve Alexe dışında eksik oyuncu yok. LİGDE KALMANIN ŞAKASI YOK
Galibiyet serisini 3'e çıkararak bir sonraki hafta konuk edeceği Konyaspor maçıyla tamamen rahatlamayı hedefleyen Antalyaspor ise sürpriz yaşamak istemiyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bu tür takımların zaman zaman sürprizler yapabileceğine dikket çekerek futbolcularından bir an olsun oyun disiplininden taviz vermemelerini istedi. Kırmızı beyazlı ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor. Salih, Zeki ve Danilo'nun sakatlıkları ise sürüyor. GOL FAKİRİ
Antalyaspor'un rakibi Karabükspor, sezonun ikinci yarısında sadece 4 gol atabildi. Bu gollerin ikisini Kayseri
deplasmanında atan ancak puan alamayan kırmızı mavili ekipte, devre arasında takıma katılan Leandrinho 4 golün 2'sini atıp 1 asist yaptı. Diğer goller ise Alexe ve Skulason'dan geldi. Ayrıca Karabükspor, ligde attığı son 7 golün 6'sını kafayla, 1'ini de penaltıdan kaydetti. REKABETTE KARABÜK ÜSTÜN
ANTALYASPOR ile K.Karabükspor bugün 34'üncü kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bundan önceki 33 maçın 13'ünü Karabük, 9'unu Antalya temsilcisi kazandı. 11 maç ise berabere bitti. İki takım arasındaki Süper Lig maçlarında ise Karabükspor'un 7-5 üstünlüğü var. Buna rağmen Karabükspor, 2012'den bu yana oynanan 6 maçta Antalyaspor'u sadece 1 kez yenebildi. HAKEM GENÇERLER
KARABÜKSPOR ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. 40 yaşındaki Manisa
bölgesi hakemi yönetiminde bundan önce 7 maça çıkan Antalyaspor, bunların 4'ünü kaybetti, 2'sini kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. Karabükspor ise Gençerler'in düdük çaldığı 6 maçın 4'ünü kazandı, 1'inde yenildi SİFTAHIMIZ YOK
ANTALYASPOR, bugüne kadar Kardemir Karabükspor'u deplasmanda mağlup edemedi. Süper Lig'de Karabük'te oynanan 7 karşılaşmanın 6'sını ev sahibi ekip kazanırken sadece 26 Ekim 2013'teki maç 1-1 bitmişti.