Helal sana Döndü Nine

Antalya
'da 92 yaşındaki Döndü Tozlu
'nun yaşlılık maaşından biriktirdiği bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlaması duygulandırdı. Serik ilçesinde kendisine ait evde yalnız yaşayan Döndü Tozlu, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına destek vermek istedi. Bu nedenle Döndü Tozlu, yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdi. Biriktirdiği bin lirayı Vakfa bağışlayan Tozlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'i makamında ziyaret etti. ALLAH ASKERİMİZİ KORUSUN
Duygulanan Kaymakam Şimşek, "Söyleyecek bir söz bulamıyorum. İşte Türk milleti bu, Türk anası bu" dedi. Maaşını seve seve bağışladığını söyleyen Döndü Tozlu da "Devletin bana verdiği yaşlılık maaşını ben de devletimin askerlerine bağışlıyorum. Allah onları korusun" diye konuştu.