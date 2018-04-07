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TEV’den Ezgü’ye teşekkür

Giriş Tarihi: 7.4.2018
TEV’den Ezgü’ye teşekkür
TEV Antalya Şubesi Başkanı Arzu Aslan Kartal, ve Taner Ezgü'ye teşekkür plaketi verdi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi geçtiğimiz ay kadınlardan oluşan bir koro ile muhteşem bir konser vermişti. Koroyu sanat akademisinde çalıştıran Sümer Ezgü ve abisi Taner Özgü'ye teşekkür etmek için koroda yer alan kadınlar, Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nde bir araya geldi.

GÜNÜN ANISINA PASTA
Üzerinde koronun bir fotoğrafı olan pastayı kesen kadınlar Ezgü kardeşlere plaket verip katkıları için teşekkür etti. Antalya'nın usta ressamlarından İclal Dağlı da ünlü sanatçıya yağlıboya bir tablosunu hediye etti. Ezgü kardeşler günün anasına fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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TEV’den Ezgü’ye teşekkür
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