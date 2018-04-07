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Vali Yılmaz’dan müdüre fırça

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Vali Yılmaz’dan müdüre fırça
Valisi Şerif Yılmaz, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda soru yönelttiği birim amirinden yanıt alamayınca "Vakıf olmayan adam, buraya niye geliyor" diye tepki gösterdi.

VALİ KÜPLERE BİNDİ
Burdur İl Koordinasyon Kurulu 1'inci Dönem Toplantısı, Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yılmaz, TCDD Bölge Müdürlüğü adına sunum yapan Gar Müdürü Hüseyin Uçar'a, Menderes Mahallesi'ndeki hemzemin geçitle ilgili gelişmeleri sordu. Uçar'ın konuya vakıf olmadığını söylemesi üzerine Vali Yılmaz, "O zaman vakıf olarak geleceksiniz. Vakıf olmayan adam, buraya niye geliyor? O zaman gelmeyeceksin arkadaş buraya. Sizi zorla getirmiyoruz" diyerek, tepki gösterdi.
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Vali Yılmaz’dan müdüre fırça
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