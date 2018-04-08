FETÖ’nün kasası Akıl yine tutuklandı

FETÖ'NÜN Antalya
kasası olan ve geçen hafta mahkeme tarafından tahliye edilen işadamı İsmet Akıl ikinci kez tutuklandı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Rasanet Vakfı davasında 6 yıl 7 ay hapis cezası verilen ve vakfın yöneticisi olan İsmet Akıl'ın tahliyesine itiraz etti. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Akıl, önceki gece yeniden gözaltına alındı. FETÖ'nün Antalya kasası olan Akıl, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.