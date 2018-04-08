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FETÖ’nün kasası Akıl yine tutuklandı

FETÖ’nün kasası olan ve geçen hafta tahliye edilen işadamı İsmet Akıl tekrar tutuklandı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
FETÖ’nün kasası Akıl yine tutuklandı
FETÖ'NÜN Antalya kasası olan ve geçen hafta mahkeme tarafından tahliye edilen işadamı İsmet Akıl ikinci kez tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Rasanet Vakfı davasında 6 yıl 7 ay hapis cezası verilen ve vakfın yöneticisi olan İsmet Akıl'ın tahliyesine itiraz etti. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Akıl, önceki gece yeniden gözaltına alındı. FETÖ'nün Antalya kasası olan Akıl, çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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FETÖ’nün kasası Akıl yine tutuklandı
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