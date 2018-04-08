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Öğrencilerden fotoğraf sergisi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Öğrencilerden fotoğraf sergisi
'nde akademisyen ve öğrenciler tarafından '2. Karma Fotoğraf Sergisi' açıldı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümü tarafından hazırlanan sergi beğenildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, fotoğraf ve fotoğrafçılık sanatı sayesinde görünmeyenin yansıtıldığını ifade etti. Ziyaretçilere sergi hakkında bilgi veren MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar, sergide 3 öğretim görevlisi ile 43 öğrencinin objektifine yansıyan 92 fotoğrafın yer aldığını söyledi.
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Öğrencilerden fotoğraf sergisi
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