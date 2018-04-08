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Patronlar lider seçti

Ticaret ve ’nda yaklaşık 10 bin işadamı liderlerini seçmek için sandığa koştu. ATSO seçiminde mevcut başkan Davut Çetin yarışı önde tamamladı

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Patronlar lider seçti
Antalya Ticaret ve 'nın (ATSO) organ seçimleri tamamlandı. 22 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 10 bin işadamı 49 meslek komitesinde sandık başına gitti. Seçimlerde 271 meslek komite üyesi ve 111 meclis üyesi belirledi. Seçim adeta renklerin yarışı oldu. ATSO'nun mevcut başkanı Davut Çetin kırmızı, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, turkuaz liste ile yarıştı. İlk sonuçlara göre, kazanan mevcut başkan Çetin oldu. Sandıklarının açılması sonrası Davut Çetin tebrikleri kabul ederken, 111 kişilik mecliste 78 meclis üyesini garantilediklerini iddia etti.

DEMOKRATİK SEÇİM
Seçimde 34'üncü grupta oyunu kullanan Çetin, ATSO seçimlerinin her zaman demokratik ortamda geçtiği ve bu geleneğin bu seçimde de devam ettiğini söyledi. 2'nci grupta oyunu kullanan Ali Bahar da seçimin ATSO'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. İki aday, oy kullanılan sandıkları gezerken karşılaşınca birbirlerine başarılar diledi. Patronların yoğun ilgisi nedeniyle D400 karayolunda trafik zaman zaman kilitledi. Bundan sonraki süreç, Meclis Üyeleri'nin bir hafta içerisinde yapacağı Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı seçimi ile tamamlanacak.
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Patronlar lider seçti
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