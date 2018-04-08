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Zehir tuzağına geçit verilmedi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Zehir tuzağına geçit verilmedi
Antalya'NIN Demre ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Bazı kişilerin gençlere uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler Karabucak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Y.K. (24), A.R.K. (29) ve M.K. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 16 paket eroin, bir miktar esrar, 21 uyuşturucu tablet, eroin hazırlamada kullanılan malzemeler, poşet içinde kullanılmış uyuşturucu madde kalıntıları ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Zehir tuzağına geçit verilmedi
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