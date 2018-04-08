Döşemealtı’nda CHP katliamı

Antalya
'da park yapımı için bir tek ağaç kesilmesini bile bahane edip eylemlere öncülük eden CHP
'li belediyelerin ağaç katliamı sürüyor. CHP'li Döşemealtı Belediyesi
2016 yılında 'Oto Galericiler Sitesi' yapma bahanesiyle asırlık ağaçları katlettiği ilçede bu kez yol yapımı için zeytinliği talan etti. Çıplaklı Mahallesi Akkale mevkisinde 2018 Sokak üzerinde yol çalışmalarında zeytin ağaçları kökünden söküldü. Vatandaşa ait arazilerdeki ağaçların gelişi güzel habersizce sökülmesi belediye ile vatandaşları karşı karşıya getirdi. Belediyenin kendilerine önceden bilgi vermediği ve ağaçların bedelini ödemediğini iddia eden vatandaş iş makinelerinin ağaçları talan etmesine engel olamadı. OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ
Bölge halkından 68 yaşındaki Meryem Emekli
ve 77 yaşındaki Ali Emekli, ağaçların birçoğunun kendisi ile aynı yaşta olduğunu söyledi. Hizmete ve yol yapımına karşı olmadıklarını belirten Emekli çifti, "Oldu bittiye karşıyız. Ağaçları taşımak için süre bile verilmedi ve bizimle görüşülmedi. Ayrıca zeytin dikmek için mevsim geçti. Bu tarihten sonra köklenen ağaçlar özel bakım olmazsa tutmaz, ancak odun olur" diye isyan etti. Ağaçlarının kesilmesine üzülen Meryem Emekli, gözyaşlarını tutamazken, "Ben bunlardı ne zorluklarla büyüttüm. Gelip bana bir sorsalardı. En azından başka bir yere taşıtırdım" dedi. Karı koca Emekli, haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti. AĞAÇLAR KÖKTEN KESİLDİ
Döşemealtı Belediyesi'ne ait iş makinelerinin en genci 50 yıllık 7 zeytin ağacı ile 10 badem ağacı ve bir meşe palamudunu kökünden söktüğü iddia edildi. Arsa sahiplerinden Mustafa Kula ise, 8 dönüm tapulu arazisinin imar yolu üzerinde olduğunu söyledi. Kula, "İş makineleri ile gelerek bahçenin taş duvarını yıktılar. Üç iş makinesi bahçeye 45-50 metre girdi. 6 zeytin ağacı zarar gördü" ifadelerini kullandı. Kula, Döşemealtı Belediyesi'nin ağaç bedellerini ödememesi halinde davacı olacağını kaydetti. Vatandaşın iş makinelerine izin vermemesi sonucu yaşanan tartışmaya polisin el koyduğu belirlendi. Zararın şikayet üzerine emniyet tarafından da fotoğraflanarak kayıt altına alındığı vurgulandı. Konu polis tutanaklarına da yansıdı.