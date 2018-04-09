AK Parti’nin seçim stratejisi

AK Parti
Tanıtım ve Medya Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı, Manavgat ilçesi Kumköy'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Akdeniz Bölgesi
ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Önümüzdeki seçimde, yeni bir kampanya modeli ile yerinden ve yerel sorunlara odaklı internet temelli bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi. Ünal, 16 yıldan bu yana girdiği bütün seçimleri kazanan AK Parti'nin, insanların gönlüne girdiği için sandıktan çıktığını vurguladı.