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'de denetimli serbestlik yükümlülerine seminer

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yükümlülere yönelik seminer verdi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:06
Mersin'de denetimli serbestlik yükümlülerine seminer

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik olarak diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında, tarafından ''Toplumsal Norm ve Kurallar'', Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ''Başkalarının haklarına saygılı davranmak'', İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ''Bilinçli ilaç kullanımı, Bağımlılık ve '', İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından ''Trafik Güvenliği ve Kuralları'' konulu seminerler verildi.

Mersin Adliyesi'nde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerlere yaklaşık 3 bin 500 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı.

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Mersin'de denetimli serbestlik yükümlülerine seminer
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