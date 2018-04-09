Mersin'de denetimli serbestlik yükümlülerine seminer

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik olarak diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında, Mersin Üniversitesi tarafından ''Toplumsal Norm ve Kurallar'', Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ''Başkalarının haklarına saygılı davranmak'', İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ''Bilinçli ilaç kullanımı, Bağımlılık ve Bulaşıcı Hastalıklar'', İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından ''Trafik Güvenliği ve Kuralları'' konulu seminerler verildi.

Mersin Adliyesi'nde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerlere yaklaşık 3 bin 500 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı.

