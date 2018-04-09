Sözlü çiftine 'çiftetelli' sürprizi

Uluslararası 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Adana'da etkinlikler, aktiviteler, sportif ve sanatsal faaliyetler yoğun katılımlarla düzenlenirken karnavalda sahne alan sevilen sanatçı Haluk Levent, Adanalı hemşehrilerini ve konuklarına rock müzik gecesi yaşattı.

Levent'in sahne aldığı esnada Adana'ya övgü dolu sözler söylemesi dinleyenleri tarafından alkışlarla karşılanırken sanatçı Levent'in Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü'ye bir de sürprizi vardı. Levent, çiftetelli şarkısı eşliğinde Sözlü çiftini sahneye davet etti.

Sanatçı Haluk Levent'in ricasını kırmayan Başkan Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü sahneye alkış eşliğinde gelerek çiftetelli oynadılar. Sanatçı Levent, bir süre sahnede kalan Sözlü çiftine teşekkür etti.

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