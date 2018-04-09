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Sözlü çiftine 'çiftetelli' sürprizi

Uluslararası 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen konserde sahne alan , konserin en hareketli dakikalarında Başkanı ve eşi 'ye sürpriz yaparak onları sahneye çiftetelli oynamaya davet etti.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:16
Sözlü çiftine 'çiftetelli' sürprizi

Uluslararası 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 'da etkinlikler, aktiviteler, sportif ve sanatsal faaliyetler yoğun katılımlarla düzenlenirken karnavalda sahne alan sevilen sanatçı , Adanalı hemşehrilerini ve konuklarına rock müzik gecesi yaşattı.

Levent'in sahne aldığı esnada Adana'ya övgü dolu sözler söylemesi dinleyenleri tarafından alkışlarla karşılanırken sanatçı Levent'in Başkanı ve eşi 'ye bir de sürprizi vardı. Levent, çiftetelli şarkısı eşliğinde Sözlü çiftini sahneye davet etti.

Sanatçı Haluk Levent'in ricasını kırmayan Başkan Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü sahneye alkış eşliğinde gelerek çiftetelli oynadılar. Sanatçı Levent, bir süre sahnede kalan Sözlü çiftine teşekkür etti.
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Sözlü çiftine 'çiftetelli' sürprizi
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