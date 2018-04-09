Türk Yıldızları Mersin semalarında uçacak

Şimdiye kadar birçok organizasyonda uçuş yapan, aynı zamanda uluslararası etkinliklerde de Türkiye'nin göğsünü kabartan Türk Yıldızları, bu defa Mersin'de uçacak. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, Mersin semalarında nefes kesen bir gösteri düzenleyecek. Dünyada sesten hızlı savaş uçaklarıyla ve 8 uçaklı formasyonla gösteri yapan tek tim olan Türk Yıldızları'nın gösterisine Mersin'den ve çevre illerden yoğun katılım olması bekleniyor. Yıldızlar, 23 Nisan saat 16.00'da Mersin İdmanyurdu Meydanında Mersinlilere görsel bir şölen sunacak.

23 Nisan'da Mersin'de unutulmayacak bir gösteriye imza atacaklarını ve hazırlıklarının son hızla devam ettiğini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz "Türkiye Cumhuriyeti'nin en anlamlı milli bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mersinlilerle buluşmanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Tüm Mersinlileri bu coşkuya ortak olmaları için saat 16.00'da Mersin İdmanyurdu Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

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