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semalarında uçacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 23 ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, akrotim ekibi Mersin’e gelecek.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 11:12
Türk Yıldızları Mersin semalarında uçacak

Şimdiye kadar birçok organizasyonda uçuş yapan, aynı zamanda uluslararası etkinliklerde de Türkiye'nin göğsünü kabartan , bu defa 'de uçacak. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, Mersin semalarında nefes kesen bir gösteri düzenleyecek. Dünyada sesten hızlı savaş uçaklarıyla ve 8 uçaklı formasyonla gösteri yapan tek tim olan Türk Yıldızları'nın gösterisine Mersin'den ve çevre illerden yoğun katılım olması bekleniyor. Yıldızlar, 23 Nisan saat 16.00'da Meydanında Mersinlilere görsel bir şölen sunacak.
23 Nisan'da Mersin'de unutulmayacak bir gösteriye imza atacaklarını ve hazırlıklarının son hızla devam ettiğini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz "Türkiye Cumhuriyeti'nin en anlamlı milli bayramlarından biri olan 23 ve Çocuk Bayramı'nda Mersinlilerle buluşmanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Tüm Mersinlileri bu coşkuya ortak olmaları için saat 16.00'da Mersin İdmanyurdu Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

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Türk Yıldızları Mersin semalarında uçacak
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