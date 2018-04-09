Yatırımcılar için Özbekistan daveti

ÖZBEKİSTAN'DAN Antalya
'ya gelen bir grup vali yardımcısı, Lara Kundu Otel Yatırımcıları ve İşletmecileri Birliği Başkanı Ramazan Taş ile Kundu bölgesindeki otelde bir araya geldi. Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Danışmanı Sadık Badak, "Turizm, tarım, endüstri konusunda yetkili olan Özbekistan'ın vali yardımcıları, Antalya
'nın turizm konusunda deneyimli yatırımcılarının tecrübesinden istifade etmek istiyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen otel ekipmanları üreticilerini de ülkelerini görmeye davet ediyorlar" dedi.