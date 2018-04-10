Antalya’da umuma açık yerler denetlendi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak olan eşyanın tespiti ile Türkiye genelinde son zamanlarda meydana gelen terör saldırılarını gerçekleştiren faillerin yakalanması ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Kavak-Duman" kod adlı uygulama gerçekleştirdi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Sorumluluk Bölgelerinde bulunan umuma açık eğlence mekanlarına yönelik Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli 25 ekip ve 129 personel ile 25 noktada denetim yapıldı.

Denetimlerde, 3 bin 51 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, sorgulamalar sonucunda aranan 1 kişi yakalandı.

Denetimlerde 2 iş yerine canlı müzik izin belgesi bulundurmamak, 4 iş yerine mesul müdür belgesini ibraz edememek, 1 iş yerine çalışan personelin yaka kartını bulundurmamak, 6 iş yerine çalışanlarının SGK bildirim belgelerini ibraz edememek, 5 iş yerine çalışanlarının kimlik bildirim belgelerini ibraz edememek, 1 iş yerine nargile sunum belgesini ibraz edememek, 1 iş yerine çalışanlarına ait kan kartlarını ibraz edememek, 2 iş yerine de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu belgesini ibraz edememek konularından idari işlem uygulandı.

