Başkan Günaydın, İncesu Kültür Merkezini gezdi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri ve İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan ile birlikte Keçiborlu'nun İncesu Köyü'nde bulunan Kültür Merkezi'ni gezdi. İçerisinde asırlık Kur'an-ı Kerim'in, yerel kıyafetlerin, çeşitli takıların ve müzik aletlerinin de bulunduğu merkezi gezen Günaydın, kendisinin de müzeler kuran bir isim olarak karşılaştığı manzaradan etkilendiğini belirterek, emeği geçen herkesi kutladı. Günaydın, "Bunlardan ilki 5 kuşak öteden beri bir folklor çalışmasının devam ettiğini gördüm. Köyümüzden devamını istedim, köyümüzde bunu devam ettireceğini söylüyor bu hususta kararlı. Yine bugüne kadar hiçbir köyümüzde muhafaza edilemeyen, içinde kıymetli eserler bulunan bir kültür merkezi kurmuşlar. Burasının içerisinde takılar, geçmişe ait kıyafetler ve daha niceleri var. Burada bunları görmek bana sürpriz oldu. 200 yıllık yerel kıyafetler bulunuyor. Hepsi de asırlara hitap ediyor. Bu kültürümüzü görmek memnun edici" dedi.



BUGÜN NELER OLDU