Çocukları için çöp topluyor

Maddi sıkıntılar nedeniyle eşi evi terk eden Gülizar Çığıl
, oğlu ve kızına bakmak için çöplerden kağıt ve hurda topluyor. 1 oda 1 mutfaktan oluşan gecekonduda yaşam mücadelesi veren fedakar anne, çocukları için hayırseverlerden yardım bekliyor. BABA EVİ TERKETTİ Antalya
'da yaşayan ve maddi geçimsizlik nedeniyle eşinin terk ettiği Gülizar Çığıl, çocukları için çöp toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Resmi nikahı olmayan fedakar anne, kağıt ve hurda toplayıp, komşularının destekleriyle geçimini sağlıyor. Çocukları Buse (11) ve Ege'nin (8) bir çok gün okula gidemediğini söyleyen anne "Çöpten bulduğum kalem, kağıt ve kitaplarla çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılıyorum" dedi. İlkokul 3. sınıfa giden kızı Buse'nin normalde ortaokula gitmesi gerektiği söyleyen anne, maddi sıkıntılardan dolayı gönderemediklerini, yardım beklediklerini belirtti. Derme çatma gecekonduda kalan aileyi kira borcundan dolayı ev sahibi de kovmak istiyor. 200 TL kirası bulunan gecekondunun 3 aydır kira borcunu ödeyemediğini söyleyen Çığıl, evdeki çoğu camın kırık olmasından dolayı, çocuklarının sık sık hastalandığını belirterek çöpten topladıkları malzemelerle ısındıklarını söyledi. 11 yaşındaki Buse, "Annem evde olmadığında kardeşime ben bakıyorum. Okuldan geldiğimde ev işlerini yapıyorum" dedi. YARDIM ELİ BEKLİYOR
Aileyi ziyaret eden Antalya
Yardımlaşma Platformu Yöneticileri Demet Çileli ve Halit Mert yiyecek ve ihtiyaç yardımı yaptı. Daha önce destek oldukları bir aile sayesinde durumdan haberdar olduğunu belirten Mert "Acil olarak gıda, çamaşır makinesi ve fırınlı ocak ulaştırdık. Kanuni hakları ile ilgili bilgi verip destek olduk" dedi.