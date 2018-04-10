Ermenek’te sürpriz alıcı

Antalya
'NIN Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde gerçekleşen arazi ihaleleri devam ediyor. Daha önce bölge halkıyla, ihaleye dışarıdan girmek isteyenleri karşı karşıya getiren ihalelerin 8'inci ayağında sürpriz bir alıcı çıktı. Antalya
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar da ihaleye girerek 4 parseli aldı. Aldığı arazilerin babasından kaldığını açıklayan Bahar'ın 4 parsel için 1 milyon lira ödediği iddia edildi. 139 PARSELE 800 ALICI
Önceki ihalelerde üzerinde ev olan arsalar ağırlıkta olurken, 3 gün sürecek 139 parselin ihalesinde ise üzerinde en fazla sadece su basmanı olan parseller satışa çıktı. Bu nedenle vatandaş ve dışarıdan ihaleye girenler arasında arbede yaşanmadı. 139 parsel için yaklaşık 800 kişinin dosya aldığı öğrenildi. Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, "Milli Emlak
burayı belediyeye devrederken üzerinde oturan vatandaşlara verilmesi kaydıyla vermiş. Ancak burası rant bölgesi haline dönüştürüldü" diye konuştu.