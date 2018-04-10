Espriye hapis cezası

Antalya
'da yayımlanan 'Akdeniz Bülten' dergisi imtiyaz sahibi gazeteci Dilek Bozkurt Özgenç
, Facebook'ta, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki paylaşımı ve altına yazdığı esprili yorumu nedeni ile hapis cezasına çarptırıldı. Kadın gazeteci, 200 ağaç dikip bakımını da yapmakla cezalandırıldı. KARAR ŞOKE ETTİ
Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015'te Rize'nin Çayeli ilçesi girişinde bulunan bir köprü fotoğrafının üzerine montaj yapılarak üzerinde, "Türk, Kürt herkes girebilir. Selahattin Demirtaş ve örgütü g… yiyorsa girebilir" paylaşımını kendi takipçilerinin görmesi için paylaştı. Özgenç, "Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler" yorumunu yaptı ve gülücük simgesi koydu. Bu paylaşımın ardından Özgenç hakkında Selahattin Demirtaş adına avukatları şikayetçi oldu. Özgenç, gülücük simgesi koymasına rağmen hakkında dava açılmasının şokunu yaşadı. Antalya
16'ncı Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Özgenç, "Rizeli olduğum için espri anlamında bir yorum yazdım" dedi. Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin ise "Tehdit ve hakaret yoktur" diye konuştu. İTİRAZ EDECEKLER
Mahkemenin bilirkişi olarak dosyayı gönderdiği Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör de "Tehdit ve hakaret yok" kararı verdi. Mahkeme, Özgenç'e, 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve iyi hal nedeni ile 1 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme cezanın 5 yıl süre ile suç işlememe koşulu ile hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme ayrıca Dilek Bozkurt Özgenç'e 200 adet fidan dikme ve 5 ay süre ile bakımını yapması cezası da verdi. Gazeteci Dilek Bozkurt Özgenç karar karşısında şoke olduğunu söyledi. Avukatı Anıl Yetişgin ise karara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceğini kaydetti.