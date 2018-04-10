Falezlerde temizlik

Muratpaşa Belediyesi, bir yanda Antalyalıları falezlerden Akdeniz'in masmavi sularıyla buluşturan falez plajlarında yeni sezon hazırlıklarına başlarken yaklaşık 12 kilometrelik Lara - Kundu falez bandında kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Fen İşleri ve Zabıta Müdürlükleri'nin ortak çalışmasıyla falezlerde ulaşılabilir konumda olan mağara, kuytuluk ve oyuklar temizlendi. Turizm sezonu öncesi; doğa harikası falezlerin ulaşılabilir noktalarında toplanan atıklar arasında bulunan eski ev eşyaları kamyonlarla taşındı.



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