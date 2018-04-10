Gazipaşa’da akıllı dönem

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin 'Akıllı Kent Uygulaması' ilçeleri de teknolojiyle buluşturuyor. Son olarak Gazipaşa'da halkın internete erişimini kolaylaştırmak için açık alanlarda kablosuz internet uygulamasına geçildi. Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar wi-fi erişimi sağlayabiliyor. Ücretsiz internet vatandaşların ilgi odağı oldu. Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin kablosuz internet bağlantısı, wi-fi özelliği olan dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Vatandaşlar, cihazın wi-fi özelliğinden Antalya Büyükşehir Belediyesi kablosuz ağını seçiyor ve bağlanıyor. Kullanıcılar sisteme kullanıcı adı olarak telefon numaralarıyla giriş yapıp, şifre bölümüne ise SMS ile gelen doğrulama kodunu giriyor. Her kullanıcının haftalık olarak 600 dakikalık kullanım hakkı bulunuyor. Her hafta kullanım süresi yenileniyor.