Manavgat Hatıplar Mahallesi’ne menfez

Manavgat Belediyesi Hatıplar Mahallesi'nde menfez çalışması gerçekleştirdi. Mahalle halkının isteği üzerine harekete geçen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hatıplar Mahallesinde ulaşımın rahatlaması amacıyla menfez inşa edildi. Hatıplar Mahallesi'ne 15 metre genişliğinde 106. sokak üzerinde, 2 gözlü ve 8 metre açıklığında kutu menfez yapıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan kutu menfezden sonra yol genişletme çalışmalarına devam edileceğini belirterek; "Tüm mahallelerimize ayrımsız bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

