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Manavgat ’ne menfez

, ’nde menfez çalışması başlattı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:30
Manavgat Hatıplar Mahallesi’ne menfez

'nde menfez çalışması gerçekleştirdi. Mahalle halkının isteği üzerine harekete geçen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hatıplar Mahallesinde ulaşımın rahatlaması amacıyla menfez inşa edildi. Hatıplar Mahallesi'ne 15 metre genişliğinde 106. sokak üzerinde, 2 gözlü ve 8 metre açıklığında kutu menfez yapıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan kutu menfezden sonra yol genişletme çalışmalarına devam edileceğini belirterek; "Tüm mahallelerimize ayrımsız bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

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Manavgat Hatıplar Mahallesi’ne menfez
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