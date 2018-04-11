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'da ve operasyonu

'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 100'lük banknotlar halinde 10 bin dolar ile 2950 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:46
Antalya'da sahte para ve kaçak sigara operasyonu

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri turizm sezonu başlamadan önce piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında geçen pazartesi günü durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmeye yerleştirilmiş sahte 100'lük banknotlar halinde 10 bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.İ. işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gümrük kaçağı sigara ve tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise C.Ö.'nün kullandığı kamyon durduruldu. Kamyonun kasasında bulunan meyve kasalarının aralarına çuvallar içinde gizlenmiş vaziyette 2950 karton gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Ö. adli makamlarca tutuklandı.

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Antalya'da sahte para ve kaçak sigara operasyonu
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