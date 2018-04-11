Beklenen yolcu gelmiyor

BURDUR
'DA Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1936 yılında yapılan Burdur Garı, kullanılamaz hale geldi. Yük trenlerinin geçtiği garın duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılırken, gar ise gençlerin özçekim mekanı oldu. ARTIK YOLCU DA UĞRAMIYOR
Burdur-İzmir seferlerinin yapıldığı Göller Ekspresi'nin 3 Mart 2008 yılında, Burdur- İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiği Pamukkale Ekspresi'nin ise 25 Temmuz 2008'de kaldırılmasının ardından Burdur Garı'nda yaklaşık 10 yıldır sadece yük trenlerine hizmet veri- liyor. Kullanılmayan tren raylarında ise gençler özçekim yapıyor. Tren seferlerinin kaldırılmasıyla garın duvarları da ilan tahtasına dönüştü. Kimliği belirsiz kişiler duvarlara sprey boyalarla çeşitli yazılar yazdı.