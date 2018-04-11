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Denetimli serbestlik yükümlülerine 'şiddeti azaltma' programı

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ün eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yükümlülere yönelik 'şiddeti azaltma psiko-eğitim' grup çalışması düzenlendi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:54
Denetimli serbestlik yükümlülerine 'şiddeti azaltma' programı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevli uzman psikolojik danışman Yunus Akan tarafından hazırlanan ve müdürlük uzmanları gözetiminde uygulanan program kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik iki ayrı grup çalışması düzenlendi. İki buçuk ay boyunca 10 oturum halinde süren grup çalışmalarında, yükümlere kişiler arası iletişim ve dinleme, kendini ifade etme ve ben dili, çatışma çözme yöntemleri, duyguları tanıma ve anlama, duygularını ifade edebilme, empati becerisi kazanma, düşüncelerimiz, temel mantıksız inançlar listesi, toplumsal cinsiyet ve roller, öfke yönetimi, şiddet bilinçlenme eğitimi, şiddeti önleme, özyeterlik ve ilişki özyeterliği konularında bilgi verildi.

Program kapsamında örnekler üzerinden bilgi verilirken, konularla ilgili anket dolduruldu.Grup çalışmalarını başarıyla tamamlayan 26 denetimli serbestlik yükümlüsüne, katılım belgeleri törenle verildi.

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