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Gölete düşen otomobilde 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu

'nın ilçesinde içinde 3'ü çocuk 4 kişinin bulunduğu ileri sürülen otomobil, göletine uçtu. Kaybolan 4 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 17:39
Gölete düşen otomobilde 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu

ilçesine bağlı Yardibi Mahallesi'nde bir kişi, saat 13.00 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobilin göletine uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonunda otomobil ve çocuklar bulunamayınca ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonrası otomobile ulaşıldı ancak 3'ü çocuk 4 kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı olan otomobil tamponu bulundu.Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Gölete düşen otomobilde 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu
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