Tarihi yaşatıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Asırlar önce dokunmuş ancak fare ve güvelerin zarar verdiği kilimler, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) çatısı altında yeniden hayat buluyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, 12 kişilik öğrenci grubuyla halı ve kilimlere ilmek atıyor. Akademik bilgi ve birikimini profesyonel iş yaşamıyla paylaşan Aydın, tarihi Kaleiçi'nde halı ve kilim mağazası bulunan Mustafa Canlı ile işbirliği yapıyor. Canlı, temizlenecek, onarılacak halı ve kilimleri en küçüğü 19, en büyüğü 53 yaşında olan öğrencilere emanet ediyor. Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri bu şekilde pratikte uygulama imkanı bulmuş oluyor.Maddi değeri yüksek, asırlar öncesinden günümüze kadar gelmeyi başaran halı ve kilimlere ise ayrı bir önem veriliyor. Öğrenciler, bu türden nadide eserlere, cerrah titizliğinde yaklaşıyor. Çeşitli kimyasallarla temizliği yapılan asırlık kilimler, türlerine ve renk çeşitlerine göre gruplandırılıyor. Saatler, bazen de günler süren bu restorasyon çalışmasında kilim ve halıların ömrü uzatılıyor. Restorasyonu yapılamayan ve koleksiyonluk olan halı ve kilimler ise kumaş üzerine dikilip parçalara ayrılması önleniyor.Öğretim Üyesi Dr. Öznur Aydın, öğrencilerin restorasyon aşamasında eserlerle iç içe olduğunu ifade ederek "Nadide eserleri tamamlamak yerine olduğu gibi korumak gerekiyor. Çok değişik tedavi işlemleri var. Aynı bir doktorun tedavisi gibi" dedi. Tahmina Akyüz (53) ve Mine Dağdeviren (49) de öğrencilik ateşini canlı tutanlardan. Akyüz ve Dağdeviren, yaşça kendilerinden küçüklere hem ablalık hem arkadaşlık yapıyor.