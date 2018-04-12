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’te kitap şenliği

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Cam Piramit’te kitap şenliği
Antalya Eğitim ve Kitap Şenliğinde çok sayıda kitap okuyucularla buluştu. Platformu'nun öncülüğünde 'te kurulan kitap fuarının açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Türel, "Kitap fuarlarına çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ilgisini ne kadar yüksek düzeyde tutabilirsek bu ülkenin temellerini o kadar sağlam atmış oluruz" dedi.

GÖNÜLLERİN İNŞASI
Başkan Türel, "Yerel yöneticiler olarak şehrin inşasını üstlensek de gönüllerin inşası da önemli. Maddi kalkınmayı, manevi kalkınma ile birleştirdiğimizde geleceğe daha güvenle bakabiliyoruz. Bunun yanı sıra kitap fuarları bizim değerlerimizin ve kültürümüzün de gelişmesine ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
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Cam Piramit’te kitap şenliği
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