Cam Piramit’te kitap şenliği

Antalya
Eğitim ve Kitap Şenliğinde çok sayıda kitap okuyucularla buluştu. Antalya
Platformu'nun öncülüğünde Cam Piramit
'te kurulan kitap fuarının açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
yaptı. Türel, "Kitap fuarlarına çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ilgisini ne kadar yüksek düzeyde tutabilirsek bu ülkenin temellerini o kadar sağlam atmış oluruz" dedi. GÖNÜLLERİN İNŞASI
Başkan Türel, "Yerel yöneticiler olarak şehrin inşasını üstlensek de gönüllerin inşası da önemli. Maddi kalkınmayı, manevi kalkınma ile birleştirdiğimizde geleceğe daha güvenle bakabiliyoruz. Bunun yanı sıra kitap fuarları bizim değerlerimizin ve kültürümüzün de gelişmesine ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.