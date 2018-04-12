Merdiven çilesi nihayet sona erdi

Antalya
DA, borcu nedeniyle, 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarının haciz işleminin mahkemece iptal edilmesinin ardından, kartlar yeniden asansörlere takıldı. Site sakinleri kartların takılmasını avukata sarılarak kutladı. MAHKEME KARARI
Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Dostlar Sitesi'nin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin borcu nedeniyle 7 Mart'ta haczedildi. 1 ay sonra Antalya
5'inci İcra Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, asansörlerin binanın bütünleyici parçası ve 3'üncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş olduğundan kararı iptal etti. Site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, yediemin deposundan aldığı kartları siteye getirdi. Sitedekiler mutluluklarını, avukata sarılarak yaşadı. HER BASAMAKTA GÖZYAŞI
Asansörün yeniden çalışması en çok üst katlarda yaşayanları sevindirdi. Kalp ameliyatlı Lütfiye Sarıcan "Her basamakta gözyaşım var, isyanım var. Artık evime daha rahatlıkla çıkabileceğim" dedi