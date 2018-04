Turizmde Perge Yılı

BUGÜN NELER OLDU

yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya 'da, kente gelen her üç turistten birinin Perge Antik Kenti 'ni ziyaret etmesi amaçlanıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa '2018 Perge Yılı' ilan edildi. Birlik tarafından Perge için kurumsal kimlik ve logo hazırlanarak, farklı dillerde video, afiş ve broşürler tasarlandı. Havalimanına gelen her yabancı üç turistten en az birinin Perge'yi ziyaret ederek, kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıması hedefleniyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ilan edilen '2018 Perge Yılı' hakkında kentte bir otelde basın toplantısı düzenledi. Vali Karaloğlu, turizmde artık yeni şeyler söylemek gerektiğini belirterek, "Bu sezon 'Perge'de dikili bir sütununuz olsun' sloganıyla kampanya başlattık. 2 bin 500 lira karşılığında herkesin adına sütun dikilecek" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de Perge'nin önemli değerlerden olduğunu ancak şu ana kadar önemli ziyaretçi sayısına ulaşamadıklarını dile getirdi. Turizm sektörüne her zaman gereken desteği verdiklerini kaydeden Türel, her sene farklı kültürel değerleri tanıtacaklarını, Perge'nin bir adım olduğunu söyledi. AKTOB Başkanı Yağcı ise Antalya'nın sadece deniz, kum ve doğal güzelliklerden oluşmadığını, tarihi mekanlar ve kültürel varlıklarıyla bir değer olduğunu vurguladı.