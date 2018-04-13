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Başkan adayı Bahar iddialı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Başkan adayı Bahar iddialı
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Adayı Hakkı Bahar, göreve gelmeleri halinde pasif yönetim şeklini değiştirip vizyon projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Bugün saat 14.30'da Akra Barut Hotel'de gerçekleştirilecek seçim öncesi tüm üyeleri oy kullanmaya davet eden Bahar, Türkiye'nin 2023 hedefleri için bölgenin potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bu potansiyeli efektif olarak kullanmak için ivedi olarak devlet desteklerine daha kolay ulaşılması adına projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR
BAİB Başkan Adayı Bahar, "Görev bize teveccüh edilirse birlik aracılığı ile tüm devlet kurumları, ticaret ve sanayi odaları, OSB müdürlükleri ve STK'lar ile çalışma grupları kurarak, bölgeye nitelikli istihdam kazandırıcı projeler başlatılacağız. İhracatçıların ticaretlerini güvenli yapabilmeleri için; Eximbank ve benzeri kuruluşlarla iş birliği içinde 'Kısa Vadeli İhracat Sigortası'nın yaygınlaştırılacağız. Hedef odaklı tanzim edilmemiş projelerle devlet kaynaklarının lüzumsuzca harcanmasına karşıyız.Seçimin ardından ilk iş olarak B2B modeliyle zenginleştirilmiş (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) projeleri yaparak, URGE projelerinin turistik seyahat niteliğinden çıkartacağız" diye konuştu.
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Başkan adayı Bahar iddialı
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