Minik İkra iyileşiyor

DÜNYADA sadece 10 kişide tanı konulduğu belirtilen ve ölümcül olabilen Diacyl Glycerol Acil Transferaz Enzim Eksikliği (DGAT-1) hastası 10 aylık İkra'nın sağlığında önemli ölçüde düzelme görüldü. Zonguldak'ta yaşayan Çağlar ve Bilal Kocasoy, kızları İkra'nın İstanbul ve Ankara
'daki tedavilerinden sonuç alamayınca, 2017 yılında Avrupa Çocuk Gastroenteroloji Kongresi'nde sunum yapan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ersin Sayar'a ulaştı. DURUMU İYİYE GİDİYOR
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen İkra'nın, DGAT- 1 hastalığına yakalandığı belirlendi. 6 aylıkken yaklaşık 5 kilogram olan İkra bebek Dr. Sayar gözetiminde tedavi altına alındı. Yaklaşık 4 ay süren tedavi sürecini atlatan İkra bebeğin sağlığına kavuştuğu bildirilirken, rutin kontrolleri ise devam ediyor. Dr. Sayar, tıp literatüründe hastalığın tedavisinin olmadığını ancak minik İkra
'nın daha iyi olacağını sözlerine ekledi.