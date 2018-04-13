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Şefkat sarması ayağa kaldırdı

’da oğlu Mehmet’in tedavisi için evde sarma yapıp satan Semra Sönmez’in çabaları sonuç verdi. Özel bir cihaz sayesinde Mehmet adım atmaya başladı

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Şefkat sarması ayağa kaldırdı
Antalya'da Semra Sönmez, serabral palsi hastası oğlu 7 yaşındaki Mehmet için yaptığı fedakarlıkların karşılığını aldı. Mehmet özel bir cihaz sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı. Oğlu omurgada eğrilik ve leğen kemiğinde yüzde 80 kayma sorunları nedeniyle ameliyat olup özel bakıma ihtiyacı olunca evde yaprak sarması yapıp satan Semra Sönmez, ilk amacına ulaştı.

ZORLU BİR SÜREÇ
Mehmet'e, 4 ameliyatın ardından zorlu fizik tedavi sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı 'den, İstanbullu sosyetik güzel 'a Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Göçerler İlköğretim Okulu Sınıfı'nda eğitime geri dönen Mehmet, yardımlarla alınan fizyo-terapi araçlarla yürüme antrenmanlarına evinde ve okulunda da devam etti.

23 NİSAN HAZIRLIĞI
Bu çabalar sonuç verdi ve Mehmet yurtdışından alınan ve hard-walker adı verilen özel yürüteçle ayağa kalkmaya ve adım atmaya başladı. Mehmet'in en büyük destekçisi ise arkadaşları oldu. Kendisi de yürüme güçlü çeken Tezcan Efe Ceylan, Mehmet'in özel motivasyon koçu gibi çalışıyor. Tezcan'ın annesi Şerife Efe Tezcan da Semra Sönmez'in en büyük destekçilerinden. "Biz büyük bir aileyiz" diyen anne ve çocuklar arası dayanışma, görenleri duygulandırıyor. Mehmet, özel eğitim sınıfındaki arkadaşlarıyla birlikte 23 Nisan çalışmalarına da katılmayı planlıyor. Hayatında ilk kez 23 Nisan'ın bir parçası olacak olan Mehmet, "Çocuk bayramında arkadaşlarımla olmak istiyorum" dedi.

UZAY TERAPİ CİHAZI İSTİYOR
"Verdiğim tüm çabaya değdi" diyen anne Semra Sönmez, şimdiki hedefinin Mehmet'i yürüteç kullanmadan yürürken görmek olduğunu vurguladı. Sönmez, "Şimdi amacım uzay terapi cihazını almak. Eğer bu cihazı alabilirsen her gün iki saat bu cihazda çalışabilir" dedi. Sönmez, bu cihazı almak için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.
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Şefkat sarması ayağa kaldırdı
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