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İnsanlık dersi verdi

’da hurdacılık yapan Aşır Öztürk, satın aldığı sobada teneke çay kutusunun içinde altın buldu. 100 adet çeyrek altını sahibine teslim eden hurdacı, ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirtti

Giriş Tarihi: 14.4.2018
İnsanlık dersi verdi
'da hurdacının satın aldığı sobanın içinden bir poşet altın çıktı. Altınları sahibine teslim eden hurdacı, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Burdur kent merkezinde hurdacılık yapan Aşır Öztürk, bir akademisyenden kömür sobası ve fırın benzeri eski eşyaları satın aldı. şaşkına döndü Sobanın içinden gelen sesler üzerine içini açan Öztürk, poşete konulmuş vaziyette metal çay kutularında 100 adet altın buldu. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini anlatan Öztürk, kardeşleri ve eşiyle görüştükten sonra altınları hurdayı aldığı kişiye teslim etti. Hurdacı Aşır Öztürk, "Burdur Menderes Mahallesi'nde bir arkadaş 'hurdalarım var, gel al' diye telefon etti. Oraya gittiğimde, hurda olarak soba ve fırınları aldım. Sobayı bir kahvehanede satmaya çalıştım, kimse almadı. Kız kardeşime vereyim dedim, o da istemedi. Kimse almayınca bir garibana veririz diyerek dükkana getirdim. Bir kenara kaldırırken içinden sesler geldi. Açıp bakınca metal çay kutularının içinde altınları buldum" dedi.

ALTINI BABASI KOYMUŞ OLABİLİR
AİLESİYLE görüştükten sonra altınların sahibini bulmaya karar verdiğini anlatan Öztürk, "Sobanın sahibinin da durumdan haberi yoktu. Yaşlı babasının koymuş olabileceğini söyledi. Altınları teslim edince 'Allah razı olsun, böyle insanlar var mıydı?' dedi, başka bir şey diyemedi" ifadelerini kullandı. Ortaya çıkan altınların babasına ait olduğu öğrenilen ve ismini vermek istemeyen akademisyen ise, hurda işletmesine gelerek Öztürk'e duyarlılığı için teşekkür etti.
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İnsanlık dersi verdi
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