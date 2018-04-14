Umuda yolculuk

SÜPER Lig'de küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor
, bugün Evkur Yeni Malatya
spor ile deplasmanda karşılaşacak. Ev sahibi ekip 37 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Malatyaspor, düşme hattından uzaklaştı ve artık sadece ilk yılında ligi daha iyi bir yerde noktalamak için sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. DÖRT EKSİK VAR
Geçtiğimiz hafta aldığı TM Akhisarspor galibiyetiyle moral bulan Aytemiz Alanyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı hedefliyor. 31 puanla 14'üncü sırada yer alan turuncu yeşilli ekipte sarı kart cezalısı Lucas Villafanez ile sakatlıkları bulunan Remy Riou, Birol Parlak ve Welinton bugünkü maçta forma giyemeyecek. Hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, özel uçakla Malatya'ya gitti. 9'UNCU RANDEVU
Malatyaspor ile A.Alanyaspor, bugün tarihlerinde 9'uncu kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Malatyaspor'un galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü var. Süper Lig'de oynanan tek maçı ise Alanyaspor 1-0 kazanmıştı. Zorlu karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Malatyaspor, Ulusoy yönetiminde oynadığı maçların 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı, 1'inde yenildi. Ulusoy'un 7 kez maçını yönettiği Alanyaspor ise bu maçların 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 4'ünde de mağlup oldu.