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Vanlılar kurtuluşu kutladı

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Vanlılar kurtuluşu kutladı
Antalya Van Yemekleri Grubu, Bilgehan Hotel'de düzenlenen Van Gecesi'nde bir araya geldi. Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen geceyi, Van Yemekleri Grubu kurucularından Oya Boysan, Zehra Aydınoğlu ve İhsan Çavuşoğlu organize etti. Her yıl düzenli olarak bir araya gelen Vanlılara, yöre yemekleri ikram edildi, Van tarihini anlatan sunum yapıldı. Oya Boysan, "Van'ımınız kurtuluşunu unutturmayacağız. İnsan yaşadığı yere benzer, yaşadığı yerin suyuna, toprağına benzer. Bir yanımız da Antalya'nın suyuna benzer. Biz bir bütünüz ve hep beraberiz" dedi.
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Vanlılar kurtuluşu kutladı
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