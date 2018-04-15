Kan kardeş buluşması

Almanya'nın Saksonya Eyaleti'nin Borna kasabasında yaşayan 26 yasındaki Nadine Wicklein, dört yıl önce kök hücre ile hayatını kurtardığı 7 yaşındaki Hasan Hüseyin Kovalı ile Antalya'da bir araya geldi. 'Kan kardeşim' dediği genetik ikizi Hasan ile bir hafta geçiren Nadine, Almanya'ya dönmeden önce duygularını anlattı. Nadine, "Hayatımda düğünümden sonra geçirdiğim en güzel gündü" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Sosyal medya üzerinden kan kardeşi Hasan Hüseyin Kovalı ile düzenli olarak görüşen Nadine Wicklein'i ağırlayan İbrahim-Kevser Kovalı çifti, "Oğlumuz onun sayesinde hastalığı yendi. Artık bizim bir kardeşimiz var ve ailemiz genişledi" dedi.

UMUDUMUZ OLDU

Hasan Hüseyin'in babası İbrahim Kovalı, oğluna 7 aylıkken kan kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Baba Kovalı, "4 yıl önce umutlarımızın tükendiği anda Almanya'dan Nadine Wicklein'in gönüllü verici olduğu haberi gelmişti. Almanya'nın Saksonya Eyaleti'nin Borna kasabasında yaşayan Nadine'nin bağışladığı kök hücre uçakla Antalya'ya getirildi. 2 Eylül 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Hasan Hüseyin'e o kök hücre nakledildi. Bizim için hayat o zaman yeniden başladı. Çünkü oğlum hayata yeniden tutunmuştu" dedi.

AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLDU

Annesi Kevser Kovalı, oğlu ile birlikte 45 gün nakil ünitesinde kaldığını belirterek, "Hastaneden taburcu olduktan sonra Hasan Hüseyin yaşıtları gibi parklarda oynayıp hayatın tadını çıkarmaya başladı. Nadine ve eşi geçen yaz ziyaretimize geldiğinde ailemizden biri gibi hissettik. Birlikte gezip birlikte eğlendik. Biz de Almanya'ya onları görmeye gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.