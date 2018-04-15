Şikayetler soruşturulacak

İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ve 12 belediye görevlisi hakkında 'İmar Kanunu', 'Belediye Kanunu' ve Kıyı Kanunu' başta olmak üzere bazı kanunlara muhalefetten soruşturma açılmasına izin verdi.

ŞİKAYET EDİLDİ

Geçen yıl İçişleri Bakanlığı'na iletilen şikayetler arasında Manavgat Şelalesi Günübirlik Tesisleri'nin ihalesi, Side Mahallesi'nde bazı konaklama tesislerinde yapılan kaçak yapılaşmaya karşı görevini yapmamak ve bazı yıkımların yasal süre beklenilmeden gerçekleştirilmesi, sahildeki bazı büfelerin kaçak olduğu halde çalışma ruhsatının iptali ve yıkımlarının gerçekleştirilmemesi ile Hatıplar Mahallesi'ndeki sebze deposunun kaçak olduğu halde işlem yapılmaması var. Şikayetleri inceleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun tamamlanması ile Başkan Sözen ve belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği belirtildi.

RAPOR TAMAMLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kararı gereği soruşturma önümüzdeki günlerde başlayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilenler arasında Ruhsat ve Denetim Müdürü Hatice Öksüzoğlu, Zabıta Müdür Vekili Turgay Şalgam, Yapı Kontrol Müdür Vekili Mustafa Yavuz, eski yapı kontrol müdür vekilleri Hasan Kır, Mehmet Mustafa Aslan ile Halil Öz, ihale komisyon üyeleri Bülent Özgüven, Hasan Şekerlisoy, Osman Sarıkaya, Bayram Öksüzoğlu, Semra Öztürk, Mustafa Sülek yer alıyor.