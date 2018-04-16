Isparta’nın yolu açık

Isparta
'da 2018 yılının ilk 3 ayı sonunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çalışma bilançosunun ortaya konulduğu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu da 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı. Çobanoğlu "Isparta'da 11 projemizin bedeli 2,121 milyar TL'dir. 16 kilometre bölünmüş yol çalışmaları tamamlanacaktır. Şarkikaraağaç- Gelendost arasındaki kesimin tamamını 2018 yılında bitirip hizmete açmış olacağız" dedi. Çobanoğlu, Isparta geçişinde 3 adet üst geçidin ihalesinin yapıldığı, Eğirdir'deki üstgeçit talebi için yer tespiti yapılacağını, Isparta-Eğirdir yolunun tamamının yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı.