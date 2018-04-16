Kemer’de polisin huzur operasyonu

Antalya
NIN Kemer ilçesinde polis huzur operasyonu yaptı. Uygulamada, 374 kişinin GBT/UYAP kayıtları sorgulanırken, 2 iş yerinin canlı müzik belgesi bulunmadığı, 4 iş yerinde mesul müdür belgesinin olmadığı, 1 iş yerinde çalışanların SGK
girişlerinin olmadığı, 1 iş yerinde çalışanların kimlik bildirimlerinin olmadığı, 1 iş yerinde kan kartlarının olmadığı, 2 iş yerinin canlı müzik izin belgesinin bulunmadığı ve 2 iş yerinin TAPDK belgelerinin olmadığı tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulandı.