KOSGEB ile yeni hayat

Antalya
'da devlet desteği ile eğitim alıp hibe kredi kullananların sayısı artıyor. KOSGEB
aracılığı ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
alanların sayısı 15 bini buldu. Evde otururken aldıkları destekle işyeri açıp patron olanlardan ihracat kapısını aralayanların çıkması teşvik oldu. BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
KOSGEB Antalya
İl Müdürü Şükrü Mısırlı, girişimci ve KOBİ
'lere son 10 yılda yaklaşık 50 milyon lira hibe sağlandığını söyledi. 2017'de Antalya'da 13 bin işletmecinin KOBİ kredisinden yararlandığını belirten Mısırlı, "Sıfır faizli kredi kullanımı 330 milyon lirayı buldu" dedi. İHRACATÇI OLDU
KOSGEB'in Girişimcilik Eğitimi'ne katılan 40 yaşındaki Betül Turgut, evde otururken bir anda kendisini iş dünyasının için
de bulduğunu söyledi. Tıbbi cihazların kontrol ve kalibrasyonu üzerine kurduğu şirketinde 2 mühendis ve 1 teknikere istihdam sağladığını ifade eden Turgut, "Projeme inanıyordum ama risk almak istemiyordum. Devlet desteğiyle bana güven verdi. Daha sağlam adımlar attım. Hayatım değişti. KOSGEB'ten aldığım 630 bin liralık destek bana Almanya'ya ihracatın kapısını açtı. Hedefim 2.5 milyon dolarlık ihracat" diye konuştu. İSTİHDAM SAĞLIYOR
Bir başka girişimci olan 42 yaşındaki Egemen Tankuş da 2011 yılında KOSGEB ile hayatı değişen girişimcilerden. Aldığı kredi ile mobilya ve aydınlatma sektörü üzerine mağaza açan Tankuş, "Fason üretim yaparak yurtdışına ihracat yapıyorum. Devletin desteği sayesinde hem kendim iş sahibi oldum hem de 8 kişiye istihdam sağlamaya başladım" ifadelerini kullandı. FİRMALAR DÜNYA DEVLERİNE RAKİP OLDU
Bir süre önce girişimcilik eğitimi alan 43 yaşındaki İlknur Aldemir ise kendi markasını yaratarak ihracatçılar kervanına katıldı. KOSGEB'ten aldığı 500 bin lira kredi desteğiyle kozmetik alanında kendi markası 'Ceres' i oluşturan Aldemir, 2017 KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'nde 2 bin aday arasından 5 finalist arasına girdiğini belirterek, "Türkiye genelinde bin 300 şube açtık. Üretim tesisimizde 40 kişiye istihdam sağladık. Dubai, Çin, Umman, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a ihracat yapıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı bulduk ve yurtdışındaki rakiplerle yarışabilir hale geldik" dedi.