Mucitler çığır açacak

Çin'in başkenti Pekin'de geçen yıl düzenlenen ve yarışmada yazılım ve donanımlarını kendilerinin geliştirdiği robotlarla birinci, ikinci ve dördüncü olan robot takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Antalya
'daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulu'ndaki, Bilim Teknolojile- ri Öğretmeni Hatice Küpeli'nin gözetiminde, Eren Ekrem Kallıkçı (17), Efe İnan (13) ve Buket Naz Zeren
(16) yeni yazılımlar geliştiriyor. YAŞAM KOLAYLAŞACAK
'Robot takımı', engellilerin zihin gücüyle klimayı, televizyonu, lambaları yakmasını sağlayan, eli, ayağı olmayan kişilerin tekerlekli sandalyeyi kullanmasını ve engelli öğrencilerin akıllı eldivenle sınıflardaki eğitimlerini kolaylaştıran buluşlar yaptı. Kodlamanın yanında donanımlar da yapan öğrenciler, yaptıkları buluşlar ile insan hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. YENİ YAZILIM VE DONANIM
Takımdaki mucitlerden Kallıkçı, kafalarına taktıkları başlıkla zihin kontrolüyle evdeki eşyaları kontrol edebildiklerini ifade ederek "Bilim ve robotik alanında Türkiye'yi daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz. Hedefimiz bilimde öncü olabilmek" dedi. Buket Naz Zeren ise engellilerin birisine bağlı kalmadan özgürce yaşamalarını sağlamak için yeni yazılım ve donamlar geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.