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Sis ve Gece’ye yoğun ilgi

’nin düzenlediği ‘1 Film 1 Konuk’ serisinin nisan ayı konukları yönetmen Turgut Yasalar ve 44’üncü Film Festivali’ne katılan filmi ‘Sis ve Gece’ oldu.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:42
Sis ve Gece’ye yoğun ilgi

'nin 54 yılı geride bırakan Türk sinemasının en uzun soluklu festivali Antalya 'ın 'ulusal uzun metraj film yarışmasına' kabul edilmiş filmleri yeniden sinemaseverlerle buluşturduğu '1 Film 1 Konuk' serisinin 5'inci programı tamamlandı.

Nar'la başlayan Eylül Fırtınası, Sır Çocukları ve Gurbet Kuşları film gösterimleri ve söyleşilerle devam eden serinin nisan konukları 44'üncü festivalde yarışan 'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan 'Sis ve Gece' ve yönetmeni Turgut Yasalar oldu.

Kültür Sanat'ta ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı. Antalyalılarını yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Başkan Uysal, günün anısına yönetmen Yasalar'a plaket ve çiçek takdim etti. Uğur Polat ve Selma Ergeç'in başrollerini oynadığı filmin gösteriminin ardından Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde Yasalar, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

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Sis ve Gece’ye yoğun ilgi
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