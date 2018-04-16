Son dakika morali

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Evkur Yeni Malatya
spor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 90+4'üncü dakikada Welinton'un golüyle 1-1 tamamlayan Aytemiz Alanyaspor
'da son dakika golü gelecek için umut oldu. CAN ÇEKİŞEN TAKIM
Teknik direktör Mesut Bakkal
, maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, "Çünkü iki takım da çok fazla üretemedi. İki takım da hücumsal anlamda varyasyonları eksik yaptı. Bizim bunu eksik yapmamızdaki en büyük etken Malatya'nın katı defans yapması oldu. Malatya ligin iyi takımlarından bir tanesi, Erol Hocayla çok iyi bir çıkış yakaladı. Biz de can çekişen bir takımız puan almamız gerekiyordu. İki takım için de söylenecek çok fazla bir şey yok. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.