Yaşlı kadını 75 bin lira dolandırdılar

Antalya
'DA telefonla aradıkları
Beyhan B'yi (75),
kendilerini 'polis'
olarak tanıtıp yaklaşık
70 bin lira dolandıran
3'ü Suriyeli 4
kişi yakalandı. Beyhan
B'yi telefonla
arayan bir kişi, kendisini
'polis' diye
tanıtıp, elindeki
paranın başka kişilerce
alınacağını,
bunu önlemek için
eve gelen sivil polise
teslim etmesini
söyledi. Beyhan
B, evindeki bir miktar
paranın yanı sıra
ziynet eşyalarını eve
gelen kişiye teslim etti. PARASI TESLİM EDİLDİ
Dolandırıldığını anlayan Beyhan B, durumu polise bildirdi. Ekipler, Beyhan B'nin 3'ü Suriyeli olmak üzere 4 kişi tarafından dolandırıldığını belirledi ve İ.K. (17), A.A.(30), İ.A.(17) ve A.A'yı (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramada Beyhan B'den alınan para ve altınlar ele geçirildi. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyhan B.'nin para ve altınları ise teslim edildi.