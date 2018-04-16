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Yaşlı kadını 75 bin lira dolandırdılar

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Yaşlı kadını 75 bin lira dolandırdılar
Antalya'DA telefonla aradıkları Beyhan B'yi (75), kendilerini 'polis' olarak tanıtıp yaklaşık 70 bin lira dolandıran 3'ü Suriyeli 4 kişi yakalandı. Beyhan B'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini 'polis' diye tanıtıp, elindeki paranın başka kişilerce alınacağını, bunu önlemek için eve gelen sivil polise teslim etmesini söyledi. Beyhan B, evindeki bir miktar paranın yanı sıra ziynet eşyalarını eve gelen kişiye teslim etti.

PARASI TESLİM EDİLDİ
Dolandırıldığını anlayan Beyhan B, durumu polise bildirdi. Ekipler, Beyhan B'nin 3'ü Suriyeli olmak üzere 4 kişi tarafından dolandırıldığını belirledi ve İ.K. (17), A.A.(30), İ.A.(17) ve A.A'yı (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramada Beyhan B'den alınan para ve altınlar ele geçirildi. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyhan B.'nin para ve altınları ise teslim edildi.
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Yaşlı kadını 75 bin lira dolandırdılar
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