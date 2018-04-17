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yönetimi hasta ziyaretinde

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Ak Parti yönetimi hasta ziyaretinde

Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi. Başkan Mengi, "Herhangi bir isteğiniz, ihtiyacınız olduğunda sadece burada değil her zaman bize ulaşabilirsiniz. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimizin iyi ve kötü gününde her daim yanında olmaya gayret gösteriyoruz ve bu ziyaretlerde hasta vatandaşlarımız ile sohbet ediyor, dertlerini, taleplerini dinliyoruz" dedi.

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Ak Parti yönetimi hasta ziyaretinde
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