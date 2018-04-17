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ve ı kameradan yakalandı

'da apartmanlara girerek 3 ve 20 çift çalan Y. (31) tutuklandı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 10:06
Ayakkabı ve bisiklet hırsızı kameradan yakalandı

Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu ve mahallelerinde meydana geldi. 2 hafta içinde 3 apartmandan 3 ve 20 çift çalındı. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine lık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı. Apartmanlardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheli olarak yakalanan Y. sorgusunda, suçunu kabul ederek, bisiklet ve ayakkabıları tanımadığı kişilere sattığını öne sürdü. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ayakkabı ve bisiklet hırsızı kameradan yakalandı
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