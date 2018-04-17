Camide borç krizi

Antalya'nın CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nin 13 bin metrekarelik alana 2 bin 500 kişi kapasiteli 'Müze konseptli Cami' projesiyle yaptırdığı caminin yapım bedelini firmalarda ödemediği ileri sürüldü. Cami projesinin anahtar tesliminin zamanında yapılmasına rağmen, hakediş bedellerinin büyük bir bölümünün müteahhit firmaya ödenmediği ortaya çıktı. Projeyi üstlenen inşaat firması ödemeleri almadığı için krize girdi ve yasal işlem yapılması gündeme geldi.

YÜKLENİCİ FİRMA MAĞDUR OLDU

Projeyi üstlenen müteahhit firmanın işveren temsilcisi Erhan Özbek, camiyi tam anlamıyla profesyonel bir şekilde şartnameye uygun yapıp zamanında teslim ettiklerini söyledi. Döşemealtı Belediyesi'nden ödemeleri alamadıklarını belirten Özbek, "Çok uzun süredir Belediye Başkanı Turgay Genç ile borç ödemeleri konusunda yapılan görüşmelerden sonuç alamadık. Ekonomik anlamda zor anlar yaşıyoruz. Caminin yapımında çalıştığımız firmalara ücretlerini biz ödedik ancak bu harcamalara karşın alacaklarımızı tahsil edemedik" dedi. Başkan Genç'in borcunu ödemediği camiyi ibadete açmasının büyük bir hata olacağını ifade eden Özbek, "Borcu ödenmemiş bir camide başkan nasıl namaz kılacak? Böyle bir durumda camiye gelenler huzur iç inde nasıl ibadet edecek? Bunu hayal bile edemiyorum. Bir çok işçinin ahı üzerindedir diye düşünüyorum" diye konuştu.

YASAL İŞLEM YAPILACAK

Özbek, Döşemealtı Belediyesi ile yapılan sözleşmeleri de tek tek paylaşarak, işin tamamının 7 milyon 483 bin 669 lira artı KDV olduğunu vurguladı. Firma temsilcisi Erhan Özbek, "Geçici kabul tutanağı ile camiyi 25 Aralık 2017'de teslim ettik. Bu güne kadar 2 milyon 404 bin lira tarafımıza ödeme yapılırken 5 milyon 213 bin lira temlik olundu. Ancak belediye bu temliklere sadece 950 bin lira ödeme yaptı. Bugün itibari ile temlik firmalarının 4 milyon 263 bin, bizim ise 1 milyon 213 bin 634 lira alacağımız var. Bu paralar ödenmediği taktirde Türkiye'de ilk kez bir cami için yasal işlem başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.



ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VAR

Döşemealtılıların açılmasını sabırsızlıkla beklediği müze konseptli camide, Süleymaniye Cami, tek kubbe ve asma katlı, 2'şer şerefeli ve 4 minareli olarak tasarlandı. Camide, minarelerin her biri 50 metre yüksekliğinde inşa edildi. Edirne Selimiye Cami, Bursa Ulu Cami ve Yeşil Cami gibi Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait dünyaca ünlü mimari eserlerin önemli yapı elemanlarının örnekleri bire bir uygulandı. Ana giriş kapısı ve pencereler Bursa Yeşil Cami, Revak ve taç girişi Süleymaniye, Avlu giriş kapısı Selimiye, Minber ve Mihrab Ayasofya, Müezzin mahfili Sivas Ulu Cami, Kandil yolu ve aydınlanma Sultanahmet Cami'nin örneklerini taşıyor.