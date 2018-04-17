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’da çokdillilik çalışması

Hüseyin Ak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Erasmus E-Mate Projesi kapsamında ’ya gitti

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Fransa’da çokdillilik çalışması

Antalya Hüseyin Ak Ortaokulu, Erasmus+ E-Mate projesi çalışma programı çerçevesinde 'da düzenlenen eğitim öğretim faaliyetine Okul Müdürü Süleyman Öztürk, Proje Koordinatörü Saadettin Mesutoğlu, İngilizce Öğretmeni Yasemin Budak ve öğrenciler Oğuzhan Temir, Sude Önler ve Bengü İrem Küçük ile katıldı.

ÇEVİRİ YAPILDI
Proje ortağı College Honore D'urfe okulundaki öğretmen ve öğrencilerle projenin ana ürünü 'Emate Translator' uygulaması kullanılarak 'Genç Girişimciler Arasında Çok Dilliliği Yaygınlaştırma' konulu projenin çalışma programı çerçevesinde Fransızca dilini gerçek ortamda kullanma amaçlı çeşitli etkinlikler yapıldı. Projenin bir sonraki toplantısının, 7-11 Mayıs'ta Hüseyin Ak Ortaokulu ev sahipliğinde Antalya'da yapılacağı bildirildi.

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Fransa’da çokdillilik çalışması
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