Gemiyi terk etti

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Konyaspor maçında taraftarın, Samuel Eto'o'ya gösterdiği protestoyla ilgili, "En zor zamanımızda Eto'o bizi bırakıp gittiği için taraftarımızın tepkisi oldu. Bu da gayet normal bir durum. Kalan 28 futbolcumuzu kutluyorum" dedi. Taraftarların, Eto'o'nun resminin olduğu sahte dolarları ısınmaya çıkan oyuncuya fırlatması ile ilgili konuşan Başkan Bulut, "Eto'o, kaptan olmasına rağmen gemiyi erken terk ederek gitti. Seyircinin tepkisi gayet normal" diye konuştu.

KARAKTERLİ TAKIM

Hafta içerisinde oyuncuların alacaklarını almadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadıkları iddialarına ise Başkan Cihan Bulut, "Yok öyle bir şey. Futbolcular bir gün salonda çalıştı. Hatta salonda çalıştıklarında ben de yanlarındaydım. Maçı öncesi takımın havasını bozmak isteyen bir grubun çıkardığı dedikodular bunlar. Öyle bir şey olsaydı aynı gün ortaya çıkardı" ifadesini kullandı. Bulut, "Benim bütün futbolcu kardeşlerime güvenim sonsuz. En zor günümüzde bile bizi yalnız bırakmadılar. Ben burada olduğum süre içinde hepsi parasını son kuruşuna kadar alacak" dedi.



BUNLAR FUTBOLUN GÜZELLİKLERİDİR

Eto'o'ya yapılan protesto ile ilgili konuşan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise, "Zaman zaman provokasyonlar oluyor bu şekilde. Maalesef taraftarlar da bunları gerçekleştiriyor. Yine de bizim taraftarlarımız sınırını bildi. Bu anlamda Antalyaspor taraftarını kutlamak gerekiyor. Çünkü centilmenlik anlamında da ligimizde herhalde ilk sıralarda yer alan taraftarımız var. Böyle ufak tefek olaylar futbolun güzellikleri, öyle bakıyorum olaya" diye konuştu.